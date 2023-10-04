«التضامن» توجه فريق التدخل السريع بإنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بسرعة اتخاذ اللازم بشأن الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، والتي تشير إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى بجوار عمارات الأوقاف بمحافظة القاهرة، يظهر عليه علامات الإعياء والمرض الشديد، بسبب غرغرينا بالقدم نتيجة إصابته بمرض السكري وتلوث جروح القدم، ما يعرض حياته للخطر حال استمراره بالشارع.

المواطن يظهر عليه علامات الإعياء والمرض الشديد

واتخذ فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي، وجرى اتخاذ اللازم بشأن تقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافات اللازمة للمواطن.

وأوصى التقرير الطبي بحجز المواطن بقسم الجراحة لإجراء بعض التدخلات الطبية اللازمة، وبعد استقرار الحالة الصحية وتعافي المواطن ولى فريق التدخل السريع المركزي تسليم المواطن لذويه بناء على رغبته، وتعهدوا برعايته وحمايته من مخاطر الشارع.

فريق التدخل السريع يتعامل مع شكوى أخرى

ومن جهة أخرى، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بشأن سرعة التعامل مع شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ، بالتزامن مع تداولها على موقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الاستغاثة إلى وجود سيدة بلا مأوى بشارع أحمد بسيوني بمنطقة حدائق القبة بوسط القاهرة، علما بأن المواطنة يظهر عليها علامات الإعياء والمرض وفي حالة صحية سيئة نتيجة تدهور حالتها بسبب سوء التغذية وعوامل الطقس الحارة، ما يعرض حياتها للخطر حال استمرارها بالشارع.

وفي هذا السياق، جرى تكليف فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة اتخاذ اللازم نحو إنقاذ المواطنة، وعليه وفور العثور على السيدة بموقع الشكوى، واتخاذ الإجراءات بشأن التقييم الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية لها وإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، علماً بأن السيدة لم تدل بأية معلومات عن شخصيتها وليس لديها أوراق ثبوتية.

كما وجهت القباج فريق التدخل السريع بالوزارة بشأن سرعة التعامل مع شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية، بالتزامن مع تداولها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأشارت الاستغاثة إلى وجود أسرة بلا مأوى بمنطقة كورنيش النيل بمحافظة المنيا، وعليه توجه فريق التدخل السريع المحلى بالمنيا بمرافقة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا إلى مكان الأسرة بلا مأوى بمنطقة كورنيش النيل، وتبين أن الأسرة تتكون من الزوج والزوجة وأربعة أبناء، بالإضافة إلى أن أم الزوجة تقيم مع الأسرة، وقد تم طرد الأسرة نتيجة عدم القدرة على سداد قيمة إستئجار المسكن.

وفي هذا الإطار جرى نقل المواطن وأسرته إلى مركز استضافة المرأة حيث تم استضافة الزوجة ووالدتها والأبناء بالمركز مؤقتا لحين استئجار مسكن مناسب للأسرة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

وفي ذات السياق وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بسرعة التعامل مع شكوى رابعة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى بشارع الحاجب بمنطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يعاني من حالة إعياء شديد وقرح فراش وكسر بالقدم.

وفي هذا الإطار جرى تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وفور وصول أعضاء الفريق إلى موقع الشكوى تبين صحة المعلومات، وقد تطلب الأمر قيام المختصين بالمنظومة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وكذا التنسيق مع المسؤولين بمستشفى شبرا العام، وعليه فقد تم نقل المواطن بمعرفة فريق التدخل السريع المحلي بمديرية القاهرة.

واتخذت الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطن وفور الانتهاء من التقييم الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن جرى نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.