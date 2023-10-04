«التضامن»: 910 ملايين جنيه تكلفة مشروعات العمالة غير المنتظمة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، توفير عدد كبير من المشروعات للعمالة غير المنتظمة، حيث تستهدف الوزارة بشكل أساسي هذه الفئة، تحت مظلة التنمية الاجتماعية، وذلك بهدف توفير مساعدات وخدمات لهم تمكنهم من عيش حياة كريمة، لعدم وجود وظيفة مستمرة تتضمن لهم استقرار الأوضاع الاقتصادية.

توفير مشروعات في القطاع الحرفي والإنتاجي

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أنّ التكلفة الإجمالية للمشروعات التي جرى توفيرها للعمالة غير المنتظمة خلال السنوات الماضية وحتى الآن، بلغت نحو 910 ملايين جنيه.

وأشارت إلى توفير عدد من المشروعات ضمن القطاع الحرفي والإنتاجي، من خلال 448 جمعية تعاونية برأس مال 13.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من معارض «ديارنا» التي حققت عوائد بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا.

420 ألف مشروع بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه

أما عن المشروعات متناهية الصغر، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ عدد المشروعات متناهية الصغر التي تم توفيرها خلال عام 2014، بلغت 160 ألف مشروع متناهي الصغر، بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه، بينما شهد عام 2023 نحو 420 ألف مشروع متناهي الصغر، بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه.

وتطرقت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال التقرير الصادر عنها، للحديث عن دورها في تأثيث الوحدات السكنية داخل المناطق بديلة العشوائيات التي جرى تنفيذها، حيث تم تأثيث نحو 22.704 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 810 ملايين جنيه.