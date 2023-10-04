12 أكتوبر.. اجتماع موسع لوزير التموين مع شركات التعبئة لضبط أسعار السلع

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن اجتماع مرتقب يعقده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم 12 أكتوبر الجاري، مع عدد من شركات تعبئة السلع الغذائية وخاصة السكر والأرز؛ من أجل تنفيذ مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطن في الأسواق بسعر مناسب.

وزير التموين يجتمع مع شركات التعبئة

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاجتماع المرتقب يوم 12 أكتوبر من المزمع أن يتفق فيه وزير التموين مع شركات التعبئة على طرح السلع الغذائية في الأسواق بسعر عادل، وذلك مقابل أن يتم توفير المنتج للشركات وإزالة المعوقات التي تقابلهم في طرح الكميات في الأسواق، منوهة أن الاجتماع لم يتم تحديده مكانه حتى الآن سواء عقده في مقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية أو بمقر الوزارة في شارع القصر العيني.

انخفاض أسعار السلع الغذائية

وأشارت المصادر، إلى أنه مرتقب على منتصف الشهر الجاري، أن تنخفض أسعار عدد من السلع الغذائية وعلى رأسها السكر، مؤكدة أن وزارة التموين لا تزال تطرحه على بطاقة التموين بسعر 12.60 جنيه كسعر مدعم للمستحقين للدعم، في حين يتم توفيره لأي مواطن لا يحمل بطاقة التموين بسعر 20 جنيها من خلال المجمعات الاستهلاكية، مضيفة: «سيتم الاتفاق مع الشركات ومتعهدي التعبئة والموردين على طرحه بسعر مناسب خلال الأيام القليلة المقبلة».