نصيب الفرد في التموين.. حد أقصى للسكر والزيت على البطاقة

يبلغ نصيب الفرد في التموين لشهر أكتوبر 2023، 50 جنيها على البطاقة التموينية، لشراء سلع محددة وفقا لضوابط الدعم، التي تطبّق بقرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

نصيب الفرد في التموين

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي فإنّ نصيب الفرد في التموين، يشمل على التالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

وأوضحت وزارة التموين أنّه يتم الصرف لحاملي البطاقات التموينية بفارق نقاط الخبز المتوافرة على البطاقة، وفق عدد النقاط المحتسبة عن ترشيد استهلاك الخبز، إذ يتم منح الأسرة 10 قروش عن كل رغيف لا يتم صرفه على البطاقة، على أن يتم استبدال النقاط بسلع من المتوافرة لدى المنفذ التمويني.

وتستمر منافذ بقالي التموين في صرف السلع التموينية، منذ بداية الشهر وحتى نهاية تسليم المقررات لجميع حاملي البطاقات وعددها 23 مليون بطاقة تموينية.