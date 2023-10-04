أقباط الأقصر وقنا يشيعون جثمان الراهب القمص إبراهيم الرزيقي

شيع المئات من الأقباط من أبناء محافظتي الأقصر وقنا، بمشاركة مندوبين من الأديرة الرهبانية القبطية، والقيادات الشعبية بالمنطقة، جنازة الراهب القمص إبراهيم الرزيقي، الراهب بدير مارجرجس بالرزيقات، الذي توفي أمس متأثرًا بإصابته بمضاعفات مرض السرطان.

41 عاما في الرهبنة

يشار إلى أن الأب القمص إبراهيم الرزيقي، قضى أكثر من 41 سنة في الرهبنة، بدءًا من عام 1982 وهو العام الذي تقدم فيه للدير طالبًا الرهبنة، كما ظل لمدة 12 عامًا طالبًا للرهبنة، وهي حالة نادرة في الأديرة القبطية التي تضع طالب الرهبنة تحت التلمذة والاختبار مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وهذا يدل على وداعة واحتمال وإصرار الراهب الراحل.

رفض ترك خدمته رغم مرضه

والراهب إبراهيم الرزيقي، ترهب في عام 1993، ونال درجة القسيسية في عام 2002، ثم درجة القمصية في عام 2015، وعانى من مرض السرطان نحو 3 سنوات، ورغم ذلك رفض ترك خدمته المكلف بها في مزرعة الدير حتى آخر حياته على الأرض، وهو ما يوضح مدى أمانته نحو المسؤولية في الدير.