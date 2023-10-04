الموافقة على إنشاء مقر للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري في السعودية

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل تفاصيل اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري لعرض الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2023/ 2024، موضحا أنه جرى التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة رقم 60 بتاريخ 3/ 10/ 2023.

مشروعات الطرق والكباري والنقل البري

عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والخطة للعام المالي 2023/ 2024، وجرى الموافقة على إنشاء مقر للشركة في السعودية بعد أن حصلت الشركة على عقود تنفيذ مشروعات داخل المملكة.

وخلال الجمعية استعرض رئيس الشركة القابضة الموازنة التخطيطية للشركة القابضة مشروعات الطرق والكباري عن العام المالي 2023 / 2024، موضحا أنه جرى إعداد الموازنة وفقا للنظرة المستقبلية المتوقعة والتطور في حجم الأعمال وآثار التغيرات الاقتصادية، ومتوسط المحقق الفعلي خلال العامين السابقين، والتغيرات المتوقعة في الموازنات المقترحة لجهات الإسناد، والتغير في الأسعار.

الإيرادات المتوقعة للشركة القابضة

وبناء على ذلك قدرت الإيرادات المتوقعة للشركة القابضة بمبلغ 988 مليون جنيه، مضيفا أنه لتنفيذ التوجيهات بدفع العمل لزيادة الإنجاز بالمشروعات جرى شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70)، بالإضافة إلى شراء معدات جديدة تجاوزت 300 مليون جنيه، كما أسندت الشركة القابضة مع الشركات التابعة تنفيذ مشروعات خلال العــام المالي الماضي المنتهي في 2022/6/30، والتي تجاوزت قيمتها 10.5مليار جنيه.