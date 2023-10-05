آخر موعد لسحب ملف التقديم لوظائف شركة المياه.. اعرف التفاصيل

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلة فى شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة الكبرى، أن سحب ملف التقديم على وظائف الشركة بنظام العقود المؤقتة متاح حاليا.

وتوضح «الوطن»، في التقرير التالي، ضمن الخدمات التى تقدمها للقراء، تفاصيل الوظائف الشاغرة وشروط التقديم وآخر موعد لسحب الملف وميعاد تقديم الملف.

الوظائف المطلوبة

وتمثلت الوظائف المطلوبة فى مهندس مشروعات تخصص مدني ومهندس صيانة ميكانيكية تخصص ميكانيكا ومهندس شبكة اتصالات اتصالات تخصص اتصالات، ومهندس صيانة كهربية تخصص كهرباء قوى.

كما تتضمَّن الوظائف المطلوبة، فني «ميكانيكا – كهرباء – تشغيل – صرف – سلامة وصحة مهنية- صيانة حاسبات – أمين مخزن».

آخر موعد للتقديم لوظائف شركة المياه

أوضحت الشركة القابضة للمياه أن سحب ملف التقديم، لوظائف الشركة متاح حاليا وآخر موعد لسحب الملف السبت الموافق 7 أكتوبر.

وتابعت أنه سيتم بدء قبول طلبات الملفات للتقديم على الوظائف بدءا من يوم الأحد 8 أكتوبر وحتى الخامس عشر من أكتوبر الجارى،مؤكدة أنه لن يتم الالتفات لأى طلبات تقدم بعد المدة المحددة

مقر سحب ملف التقديم

يقع مقر سحب ملف التقديم، بمراقبة صيانة غرب القاهرة شارع رمسيس، من الساعه العاشرة صباحا حتى الساعه الواحدة ظهرا، ببطاقة الرقم القومي للمتقدم.

شروط القبول بالوظائف

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما.

- اجتياز الاختبارات المقررة

- اجتياز الكشف الطبي.

- تحديد موقف سابق من التجنيد بالنسبة للذكور.

- أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى، ويتم إثبات السكن بإيصال كهرباء، ومياه، وغاز، وبطاقة سارية من عام على الأقل.