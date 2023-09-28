وظائف شاغرة بمؤهل وبدون.. اعرف كيفية التقديم والتخصصات المطلوبة

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أسواق العثيم.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الوظائف المتاحة التي يمكن التقديم عليها والشروط وكيفية التقديم، وهي كما يلي:

وظائف وزارة الشباب

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الذهاب إلى 13 شارع يوسف ناصية- شارع الرشاد خارجة المطرية، أمام محطه مترو المطرية- بفرع العثيم، يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء.

الوظائف المطلوبة

1. مدير فرع

2. مدير أغذية طازجة

3. مدير أغذية جافة

4. مشرف دليفري

5. مشرف كاشير

6. كاشير

7. محضر طلبات

8. موظف

9. منسق ممرات

10. بائع مجمدات

11. بائع عطارة

12. بائع خضار وفاكهة

13. مشرف لحوم

14. بائع لحوم (افرنجي)

15. مشرف بقالة

16. بائع بقالة

17. موظف أمن

18. موظف نظافة

19. سائق درجة ثانية

20. سائق فسبا خاصة

21. مشرف تبريد وتكييف

22. مشرف صيانة كهرباء

23. فني تبريد وتكييف

24. فني كهربائي

أماكن العمل

أماكن العمل: مصر الجديدة / قباء / النزهة / الزيتون / حدائق القبة / منشية البكري / مدينة نصر / المقطم / التجمع / الهرم / فيصل / حدائق الاهرام / أكتوبر / مدينة الفردوس / المهندسين / الدقي / الفسطاط / المعادي.

شروط التقديم على اليوم التوظيفي

جميع المؤهلات (عالى / متوسط / فوق متوسط / بدون)

خبرة وبدون

حد أقصى للسن 40 سنة

موقف واضح من الجيش

المميزات والحقوق:

راتب مجزي

ساعات العمل 9 ساعات

تأمين طبي خاص

فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية

كما يمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا أو الذهاب إلى العنوان المذكور.