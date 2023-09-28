وظائف شاغرة للشباب والطلاب وفرصة للسفر إلى الخارج.. اعرف الشروط

استعرضت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل عدد من الوظائف المطلوبة من بعض الشركات الخاصة التي تتطلب شروطًا وخبرات للحصول على الوظائف، بعضها للعمل في قسم الحسابات وأخرى للعمل بإحدى المطاعم الشهيرة.

وأوضحت الشباب والرياضة أن إحدى الشركات تطلب مديرًا لقسم الحسابات يملك خبرة من 5 إلى 7 سنوات للعمل في حي المهندسين، شرط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ «بكالوريوس تجارة» وألا يتجاوز 40 عامًا، فضلًا عن تقديم موقف واضح من التجنيد.

وتابعت بأن الملتحقين بالوظيفة سيحصلون على عدد من المميزات والحقوق ومنها رواتب مجزية، تأمينات اجتماعية وصحية، موضحة أن التقدم للوظيفة يتم عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي (CV@tawarwghayar.com) مع ذكر اسم الوظيفة في الموضوع.

وظائف مطاعم

كما نوهت الوزارة عن حاجة أحد المطاعم الشهيرة لموظفين جدد للعمل من بينها مدير مطعم، مساعد مدير مطعم، مشرف وردية، مشرف مطبخ، متدرب إداري بالمطعم (M.T)، منسق علاقات بالمطعم (GRO)، عضو فريق مطعم (خريجين أو طلاب)، وأخيرًا فني صيانة.

وأشارت إلى أن الوظائف للعمل في فروع المطعم بالإسكندرية والسويس والمنصورة، موضحة متطلبات الوظيفة والتي لا تشترط مؤهلًا محددًا وتقبل الطلاب والخريجين، ويفضل أن يكون المتقدم صاحب خبرة في العمل بمطاعم الوجبات السريعة، ويكون السن من 18 إلى 40 سنة، وموقف واضح من الجيش، وحسن المظهر واللباقة.

وذكرت أن الراتب حسب كل وظيفة والخبرة، فضلا عن تقديم حوافز ومكافآت شهرية وبدل وجبة وأن هناك فرص للترقي وفرص للسفر للفروع خارج مصر، فضلا عن توفير سكن للموظفين المغتربين خلال فترة التدريب، وصرف زي للعمل، تأمين اجتماعي وطبي، للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/Agv1XCMs12.