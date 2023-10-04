ضبط 20 طن مخلل مجهول المصدر وتحرير محاضر تموينية في حملات بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدة المحلية بوادي النطرون، عدة حملات تموينية لتشديد الرقابة على الأسواق والسلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط سماد مدعم

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 51 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق و1000 لتر سولار داخل مخزن غير مرخص، و20 طن مخلل مجهول المصدر، و100 شيكارة ملح طعام داخل مصنع دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير محاضر لمحلات مخالفة

كما شهدت مدينة كفر الدوار حملة تموينية أسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.