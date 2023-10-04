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«الداخلية»: ضبط متهمتين بتزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
02:24 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، قيام سيدتين «لإحداهما معلومات جنائية»، مقيمتين بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبحوزتهما عدد كبير من المستندات خالية البيانات معدة للتزوير منسوب لجهات مختلفة، جهاز حاسب آلي بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، مبلغ مالي «عملات محلية وأجنبية» من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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