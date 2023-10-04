فحص 266 مواطنا في قافلتين طبيتين بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، قافلتين سكانيتين، بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

قافلة طبية في قرية شرنوب

جاءت القافلة الأولى في قرية شرنوب، وتم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 132 حالة تنوعت بين «70 إجراء تحاليل - 42 اعتلال كلوي - 20 أورام سرطانية»، كما تم تقديم خدمات بيطرية، حيث تم تجريع 400 رأس اغنام ضد النيماتودا والتريماتودا، وتم رش «400 أغنام، 65 أبقار، 30 جاموس، 5 دواب»

وجاءت القافلة الثانية في قرية البرنوجي، وتم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 134 حالة «65 تحاليل - 39 اعتلال كلوي - 30 كشف أورام سرطانية».

وشهدت القافلة تقديم خدمات بيطرية، حيث تم تجريع 400 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش «400 أغنام - 70 أبقار - 30 جاموس»، ضد الطفيليات الداخلية، كما تم توزيع أسطوانات الغاز بسعر المستودع على أهالي القرية.

خطة البحيرة في القوافل الطبية

تأتي القوافل في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.