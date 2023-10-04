مدبولي: الحكومة ستبدأ تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في «حكاية وطن»

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، قائلا إنّ النصر سيظلُ ذكرى خالدة في ضمائر المصريين، حيث كان مُعجزة بكل المقاييس، ومَثلَ حينها عودة الحياة لمصر مرة أخرى، كما كان كاشفا لصلابة القوات المسلحة التي تمكنت من عبور حاجز اليأس، وكل الموانع، بما في ذلك خط بارليف، إلى ضفة الأمل والنصر.

واستعرض رئيس الوزراء، في بداية كلمته باجتماع الحكومة اليوم، النتائج المهمة لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، موجّها الشكر للوزراء على جهودهم في عرض حقائق ومؤشرات لما تم تنفيذه من مشروعاتٍ، خلال محاور جلسات المؤتمر على مدار أيام انعقاده الثلاثة، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في خروج المؤتمر في صورة تنظيمية مشرفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ المؤتمر أسهم في إظهار ما نفذته الدولة المصرية من مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة، خلال فترة شهدت بدورها تحديات غير مسبوقة، الأمر الذي يجعل ما تحقق في هذه الفترة إنجاز بكل المقاييس، مؤكدا أنّ الحكومة ستواصل بذل أقصى الجهود في مختلف قطاعات البناء والتنمية.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ الحكومة ستبدأ تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، مع مُتابعة ذلك في مختلف القطاعات، لافتا إلى أنّه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة في كلمته بختام مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بالعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني، تلقت الحكومة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وتم تصنيفها لإرسالها إلى الوزارات المُختصة من أجل دراستها، بما يُسهم في تحقيق أكبر استفادة منها في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيارته التاريخية لمبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، ولقائه بأعضاء الحكومة، مؤكداً أنّ المشروع كان حُلما لم يكن ليتحقق سوى بإرادة سياسية ومتابعة دائمة من الرئيس.