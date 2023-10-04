بعد الاكتشاف الأثري بـ«أم القعاب» بسوهاج.. من هي أول أمراة حكمت في التاريخ؟

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن الكشف الأثري بمنطقة أم القعاب بأبيدوس في سوهاج، سلط الضوء على الكشف عن مجمع دفن الملكة ميريت نيث، وهو عبارة عن حجرة دفن بطول 9 أمتار وعرض 6,3 متر، بالإضافة إلى 41 مقبرة جانبية تقع حول حجرة الدفن.

أول ملكة حكمت في تاريخ العالم

وأوضح المتخصص في علم المصريات خلال حديثة لـ «الوطن» أن حجرة الدفن كانت محاطة من الجوانب الأربعة بغرفتين تخزين، والملكة ميريت نيث هي والدة هور دن الذي حكم المملكة لعدد من السنوات منذ طفولته عندما توفي والده، وهي أيضا ملكة مصرية ربما تكون أول ملكة حكمت في تاريخ العالم، حيث حكمت مصر وهي من الأسرة الأولى، وتعددت الأراء في ما إذا كانت هي التي قد حكمت البلاد أو أنها كانت زوجة الملك جت.

وأشار إلى أن اسم مريت نيث اقترن بالآلهة المصرية القديمة نيث خلال الأسرة الأولى والتي يعني اسمها محبوبة نيث، وكانت تعبد مدينة سايس والتي مقرها حاليا في صا الحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وجرى العثور على بعض الآثاروالأدوات التي ترجع إلى عهدها تحمل أسماء أخرى لها، على سبيل المثال نيث حتب أي نيث راضية ونخت نيث والتي تعني نيث القوية.

مقبرة الملكة مريت نيث في منطقة أم القعاب بأبيدوس

وأثبتت الدراسات التي أجرتها البعثة المصرية الألمانية النمساوية العاملة في مقبرة الملكة مريت نيث بمنطقة أم القعاب بأبيدوس، أنها بنيت من الطوب النيء والطين وألواح الخشب، والملكة ربما تكون المرأة الوحيدة من الأسرة الأولى التي جرى الكشف عن مقبرة ملكية لها في أبيدوس حتى الآن.