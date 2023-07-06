الكشف على 2197 مريضا ضمن مبادرة «التشخيص عن بعد» في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الكشف عن 2197 حالة مرضية، ضمن فريق عمل المبادرة الرئاسية «التشخيص عن بعد» وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف المحافظات.

نتائج مبادرة التشخيص عن بعد بالدقهلية

وشدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذي يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية من قبل فريق عمل المبادرة الرئاسية.

وأسفرت الحملة عن مناظرة نحو 200 حالة باطنة، 283 بتخصص الجلدية و132حالة بالقلب والأوعية الدموية، فضلا عن127 حالة حرجة، ونحو 215 حالة أطفال إلى جانب 52 حالة مخ وأعصاب و106حالات نساء وتوليد.

ملحقات وحدة التشخيص عن بعد

وأشار إلى أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.