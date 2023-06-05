«صحة الدقهلية»: مناظرة ألفين حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام فريق عمل مبادرة التشخيص عن بعد بمديرية الصحة، بالكشف على 2168 شخصا، بينهم 91 حالة حرجة داخل إدارات المديرية المختلفة بالمحافظة.

وأوضح«مكين» في بيان صحفي، أن المبادرة جاءت تنفيذ لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية.

جهود مبادرة التشخيص عن بعد بالدقهلية

وأعرب «مكين» عن مجهود فريق عمل المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، مشددا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

مناظرة 2168 حالة

وأوضحت نهى أحمد عباس منسق عام بمديرية الصحة بالدقهلية، أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضي بمناظرة نحو 292 حالة جلدية، 223 بتخصص الباطنة و163حالة بالقلب والأوعية الدموية، و91 حالة حرجة ونحو 232حالة أطفال.

وأشارت إلى أن وحدة التشخيص عن بعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، ومنظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، وسماعة الطبيب الرقمية، وجهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، ومنظار الأذن الرقمي، ومقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.