مناظرة 2313 حالة في مبادرة التشخيص عن بعد بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مناظرة المديرية لـ2313 حالة، ضمن مبادرة التشخيص عن بعد، بينها 81 حالة حرجة على مدار شهر يوليو الماضي.

إطلاق مبادرة التشخيص عن بعد بالدقهلية

وأشار مكين في بيان له، إلى أنه تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، بإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتكليفات محافظة الدقهلية ، جرى ناظرة المواطنين والكشف عليهم ضمن المبادرة.

تقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية

وكشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة بمديرية الصحة بالدقهلية، أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضي بالكشف على نحو 269 حالة باطنة، 389 جلدية، 164 قلب وأوعية دموية فضلاٌ عن 81 حالة حرجة ونحو 199حالة أطفال إلى جانب 100حالة نساء وتوليد.

وحدة التشخيص عن بُعد

وأوضحت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.