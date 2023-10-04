«الشباب والمناخ» تجوب شوارع الفيوم لتوعية المواطنين بالتغيرات المناخية

وصلت قافلة «الشباب والمناخ»، برئاسة الطالب طارق أحمد جلال، مؤسس مبادرة مجتمع البحث العلمي «srs»، مسؤول الحملة على مستوى الجمهورية، وعدد من الشباب، اليوم الأربعاء، إلى محافظة الفيوم، تمهيدًا لبدء عملهم في توعية المواطنين بالتغييرات المناخية والتي تستمر على مدار 48 ساعة، حيث جاءت الفيوم في المرتبة الثالثة بعد محافظتي مطروح والأقصر.

واستقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فريق الحملة، وذلك ضمن فعاليات الملتقيات البيئية بالمحافظة، بالتزامن مع مؤتمر التغيرات المناخية المحلية للشباب «locy»، والذي ينطلق بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة «اليونيسيف»، كما تفقد السيارة الخاصة بالتوعية المناخية، والتي من المقرر أن تجوب أرجاء المحافظة على مدار 48 ساعة.

توعية 300 مستفيد

وأوضح الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ حملة «الشباب والمناخ» تستهدف توعية 100 شخص في الفئات العمرية الأقل من 18 سنة، بالإضافة إلى 200 مستفيد في الفئة العمرية أكبر من 18 سنة.

وأشار إلى أنّ حملة التوعية تتم من خلال 26 مُيسرًا، ومن المستهدف تنفيذ أعمالها في مختلف أرجاء محافظة الفيوم على مدار 48 ساعة، لافتًا إلى أنّ محافظة الفيوم تأتي في المرتبة الثالثة ضمن أعمال «الشباب والمناخ» التي انطلقت قبلها في محافظتي مطروح والأقصر.

الفيوم ذات سبق في قضايا المناخ

من ناحيته كشف محافظ الفيوم أنّ المحافظة تتواجد بين المحافظات ذات السبق في الاهتمام بقضايا المناخ، وذلك عبر مشاركتها الفعّالة في المسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث كان لها نصيبًا في المشروعات الفائزة خلال العام المُنصرم على مستوى الجمهورية، ضمن المشروعات المزمع تنفيذ عدد منها بالفعل على أرض الواقع.

دور الشباب في التوعية بالمتغيرات المناخية

وشدد محافظ الفيوم على أهمية دور الشباب في التوعية بالمتغيرات المناخية، خصوصًا إنّهم أحد العناصر الفعّالة والمؤثرة في المجتمع، مُشيرًا إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بين جميع قطاعات الدولة والذي ربما يعود بالنفع على المواطنين، مؤكدًا أهمية التوعية المستدامة لمختلف الفئات العمرية بالمجتمع في جميع مناحي الحياة.

انطلاق أعمال حملة «الشباب والمناخ»

وذكرت الدكتورة مايسة محمد صبحي مسؤول بالإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، أنّ انطلاق أعمال حملة «الشباب والمناخ» تأتي ضمن فعاليات الملتقيات البيئية بمحافظة الفيوم، وستنطلق في محافظات بني سويف، والمنيا، وأسيوط بعد الانتهاء من عملها بالفيوم.

ندوات توعوية بالتغيرات المناخية

وأضافت أنّ حملة «الشباب والمناخ» تنفذ العديد من الفعاليات أبرزها عقد ندوات توعوية بالمتغيرات المناخية من خلال السيارة الخاصة التي تطوف مختلف أرجاء المحافظة، وبها عدد من الميسرين القائمين على التوعية، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل، للتعريف بآليات تدوير المخلفات، فضلًا عن تنظيم بعض الأنشطة الرياضية المتعلقة بالتوعية بالمتغيرات المناخية للأطفال والشباب، مُضيفةً أنّ الحملة تستكمل أعمالها في محافظات القاهرة، وبورسعيد، والإسكندرية، خلال المراحل القادمة.