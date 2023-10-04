«مصر أكتوبر» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: كل عام ومصرنا بخير

وجّه حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ50 عاما، لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، واليوبيل الذهبي، موضحا أنّها جسدت قوة وعظمة القوات المسلحة المصرية ونقطة تحول كبرى في التاريخ.

وتابع الحزب في بيانه، أنّ الذكرى العظيمة والتاريخية تُجدد في وجدان أمتنا لحظات الفخر والاعتزاز بالانتصار المجيد، بما قدّمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين، وملحمة كانت اللبنة الأولى لإعادة بناء مصرنا الغالية والتي تسير على طريق التقدم والازدهار بخطى واثقة، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، دفة الوطن.

وأكد الحزب في بيانه، أنّ نصر أكتوبر من أعظم الانتصارات في التاريخ الحديث لمصر وللأمة العربية، لأنها جسدت قوة وعظمة القوات المسلحة المصرية، الذين قدّموا بطولات عظيمة في هذه الحرب وأثبتوا للجميع أنّ الجندي المصري لا يهاب الموت.

وأضاف الحزب: «نحن نستلهم تضحيات شهدائنا الأبرار، نقول لأرواحهم الطاهرة إنّنا سنظل أوفياء للأهداف التي ضحوا من أجلها، وسنحافظ كما وعد الرئيس وأكد في أكثر من مناسبة على كل ذرة تراب أو نقطة مياه من مقدرات هذا البلد، وسيظل التاريخ يذكر أنّ ما بذلوه كان هو النبع الذي ما نزال جميعا ننهل من فيضه، كل عام ومصرنا الغالية وشعبها الأبي في استقرار وازدهار، تحتل مكانتها في صدارة الأمم، مثلما كانت دائما مهد الرقي والتقدم وحاملة لواء الحضارة الإنسانية».

وتقدّم حزب مصر أكتوبر، بخالص التهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأبناء القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ50 عاما لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، قائلا إنّ الشعب المصري بمختلف فئاته كان البطل الأول فيها وفي تحقيق النصر، حتى أنّ تلك الحرب المجيدة يطلق عليها حرب الشعب المصري كله ولا توجد أسرة مصرية لم تقدم شهيدا أو مصابا أو مقاتلا في تلك الحرب.