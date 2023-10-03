احتشاد أعضاء «مصر أكتوبر» في الميادين لتفويض السيسي لاستكمال المسيرة

احتشد المئات من أعضاء حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة في الميادين بجميع المحافظات، لإحياء احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، مطالبة الرئيس باستكمال مسيرة العطاء وبناء الجمهورية الجديدة للترشح لمارثون الرئاسة المقبلة.

احتشاد مصر اكتوبر بالميادين

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جيهان مديح لكل المستويات التنظيمية للاحتشاد بميادين محافظات مصر، لإعلان استمرار روح 30 يونيو العظيمة، وتفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن.

احتفالات الميادين المصرية

ونظم حزب مصر أكتوبر مسيرات في عدد من المحافظات وتلاحم وتفاعل مع الاحتفالات التي تشهدها ميادين محافظات مصر من أسوان وحتى مطروح، احتفالا بالانتصار واستعادة روح 30 يونيو وإعلان محبة المصريين للرئيس السيسي، ودعمًا لاستكمال مسيرة النجاحات التي شهدتها الدولة المصرية خلال تسعة سنوات.