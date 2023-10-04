«التجمع» يهنئ الرئيس السيسي باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر: ملحمة تاريخية ملهمة

وجّه حزب التجمع، خالص التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة، باليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر، الذي جسد قوة الإرادة المصرية وأكد قدرة قواتنا المسلحة على حماية الوطن من أي تهديد، وأنّها الدرع الحامية والحصن الواقي للشعب المصري.

وأكد حزب التجمع، أنّ النصر العظيم الذي سجله التاريخ بأحرفً من نور، كملحمة أمام العالم كله، ما زال ملهمًا لشعوب العالم الحر في رفض العدوان، وحق تقرير المصير، والحفاظ على الدولة الوطنية في مواجهة القوى الاستعمارية وأعوانها، واحترام الثوابت والحقوق المشروعة لجميع الشعوب.

وتابع الحزب، أنّ تلاحم الشعب المصري والجيش في أكتوبر 1973 حقق معجزة النصر، وما زال هذا التلاحم قادرًا على صد جميع المؤامرات والمخططات التي تستهدف الوطن، وكل المجد لأبطال الجيش المصري البواسل، وكل التحية للشهداء الذين لم يبخلوا بأرواحهم فداء للوطن.