حزب التجمع: ندعم الرئيس السيسي لإجهاض كل محاولات تمرير سيناريو الفوضى

أكد حزب التجمع، أن ترحيبه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، يتفق تماما مع موقف الحزب الداعم للرئيس طوال السنوات السابقة.

وأشار عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الموقف الواضح للحزب من الانتخابات الرئاسية الأولى عقب ثورة 30 يونيو، وعندما طالب الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها بالاستجابة للرأي العام بضرورة الترشح، إدراكًا لطبيعة المرحلة التالية للثورة وتقديرًا لموقف الجيش المصري وقائده العام «السيسي» بالانحياز للشعب المصري في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، وعند ترشح السيسي للفترة الرئاسية الثانية أعلن الحزب من خلال مؤتمر عام طارئ موافقته بالإجماع - دون اعتراض عضو واحد - على إعادة انتخابه.

السيسي هو الرئيس الوحيد الذي أيده حزب التجمع منذ تأسيسه

لافتًا إلى أن السيسي، هو الرئيس الوحيد الذي أيده «التجمع» منذ تأسيسه حتى الآن، مؤكدا أن دواعي استمرار تأييد حزب التجمع للرئيس السيسي مازالت قائمة، انطلاقًا من أهمية استمرار السيسي للحفاظ على الانتصار الشعبي الذي تحقق في ثورة 30 يونيو، بالتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، وإسقاط مشروع الدولة الدينية المطروح حتى الآن على أجندة أجهزة الاستخبارات الاستعمارية، والذي يشكل التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية أحد أهم أدواتها.

وتابع «فؤاد» أن دعم استقرار الدولة وتقوية مؤسساتها وجيشها وشرطتها المدنية، يستلزم بقاء الرئيس لفترة رئاسية جديدة ، لإجهاض كل محاولات تمرير سيناريو الفوضى، وتفكيك الوحدة الشعبية الصامدة في مواجهة هذه المخططات.

ودعا مساعد رئيس التجمع كل من لهم حق الانتخاب للمشاركة، و اختيار الرئيس السيسي مجددًا لضمان للحفاظ على الدولة الوطنية، وضمان استمرار المشروع التنموي غير المسبوق الذي يشكل أحد أهم إنجازات الرئيس.