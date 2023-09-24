رئيس حزب التجمع: الرئيس السيسي حائط صد أمام المخططات الإرهابية

قال النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، إن انتخابات رئاسة الجمهورية مرتبطة بالأهداف الوطنية التي خرج من أجلها الشعب في 30 يونيو، ولذا فإن المخططات التي تستهدف كسر هيبة الدولة وتمرير سيناريوهات جديدة لازالت قائمة.

نختار رئيس الجمهورية من زاوية رؤية ومطالب الشعب له

وأضاف سيد عبد العال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة «dmc»: نختار رئيس الجمهورية من زاوية رؤية ومطالب الشعب له، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يحاول ملاحقة ارتفاع الأسعار بزيادة المعاشات وغيره.

التصدي للمخططات الإرهابية والتيار المتأسلم له تصور للدولة مختلف عن الدولة الوطنية

أوضح أن التصدي للمخططات الإرهابية، والتيار المتأسلم له تصور لدولة مختلفة عن الدولة الوطنية الذى خرج الشعب من أجلها، لذا فإن الرئيس السيسي هو حائط الصد أمام هذه المخططات، وسيحافظ على هيبة الدولة وتقوية مؤسساتها، لافتًا إلى أن الحزب لازال يتحدث برؤيته التي يؤثر بها في الشعب المصري ورؤيته لمن يصلح لقيادة الدولة والحفاظ على هيبتها والتصدي للجماعة الإرهابية.