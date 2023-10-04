ضبط 3 أطنان مواد خام لأعلاف مجهولة المصدر في حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية عدة حملات تموينية لمراقبة الأسواق والمخابز وضبط الأسعار ومتابعة الجودة.

ضبط حلوى منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملة التموينية بمركز إدكو عن ضبط 3000 قطعة حلوى منتهية الصلاحية ومصنع أعلاف لاستخدامه مواد خام مجهولة المصدر، بإجمالي 3 أطنان مواد خام، ومحلين لبيعهما سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط أسطوانات غاز قبل طرحها في السوق السوداء

وفي مركز كوم حمادة، تم ضبط 18000 لتر سولار داخل أحد المصانع، وسيارة محملة 170 أسطوانة غاز منزلية، تم تجميعها لإعادة البيع بالسوق السوداء.

وفي مركز بدر، تم ضبط 62 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.