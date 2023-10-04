ضبط 1000 لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية من ضبط 1000 لتر مواد بترولية مدعمة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، داخل أحد محطات الوقود تدار بدون ترخيص بمركز بلبيس.

حملة على محطات الوقود والأنشطة التجارية

وكانت إدارة تموين بلبيس، برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة حملة على محطات الوقود والأنشطة التجارية، وأسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف الحملات التموينية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلفت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.