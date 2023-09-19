«تموين كفر الشيخ»: ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك وحالات غش تجاري

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أننا نكثف منذ مطلع الشهر من الحملات التموينية، التي تمكنت من ضبط عدد من حالات التلاعب في أسعار السلع والمواد الغذائية، وضبط حالات بيع وغش تجاري، لافتا أنه جرى ضبط حالات تلاعب لدى بعض أصحاب محلات الجزارة من المعروض للحوم الحية والمجمدة

14 مخالفة تموينية وضبط حالات غش تجاري

أضاف «حبيب»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن الحملات التموينية في كفر الشيخ، تمكنت من ضبط عدد 14 مخالفة تموينية، والتي تضمنت حالات بيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى ضبط وحالات بيع غش تجاري لدي بعض المحلات التجارية، بالإضافة علي ضبط عدد من أصحاب المخابز التموينية لديهم نقص في وزن رغيف العيش المدعم بالمخابز، وكذلك قيام بعض التجار بالبيع خارج التسعيرة المقررة، لبعض الألبان والجبن.

حملات تموينية في ربوع كفر الشيخ

وأضاف أن الحملات التموينية في محافظة كفر الشيخ، مستمرة علي مدار الشهر الجاري، وذلك في شتي ربوع قري ومراكز كفر الشيخ، والتي تهدف لضمان وسلامة المعروض من المواد الغذائية واللحوم ، والأسماك، والدواجن، مشيراً أننا نكثف من جهود الحملات التموينية في الأسواق العامة، ومصانع الألبان، بهدف محاربة الغلاء.