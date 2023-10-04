وكيل «صحة مطروح» يحيل المتغيبين عن العمل في مستشفى التوليد إلى التحقيق

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأربعاء، بشكل مفاجئ، مستشفى التوليد والصحة الإنجابية لمتابعة مدى انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته، استمرارا للجولات الميدانية، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية.

أقسام الولادة والعمليات

وزار وكيل وزارة الصحة العيادات الخارجية وقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الولادة والقسم المجاني، متابعا الإجراءات التمريضية والطبية للمرضى والمقدمة من الفريق الطبي، والتأكد من مناظرة المرضى من الأطباء وتسجيل التطورات بالسجل الخاص للمريضة أثناء تقديم الخدمة الطبية وفقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال والتعامل مع حالات الطوارئ.

وأضاف وكيل صحة مطروح، أنه أثناء المرور تلاحظ غياب بعض العاملين بالمستشفى دون سند قانوني، وجرى إحالتهم للتحقيق العاجل بديوان عام المديرية .

بحث معوقات التشغيل

ووجه وكيل وزارة الصحة لإدارة المستشفى بحث معوقات التشغيل للعمل على حلها مع الإدارات المعنية بالمديرية وبصفة عاجلة، كما حرص على متابعة أعمال النظافة بغرف الكشف بالاستقبال والعناية المركزة، وأماكن متفرقة بالمستشفى، وتلاحظ تحسن ملحوظ بمستوى النظافة بتلك الأماكن.

بنك الدم التخزيني

وزار وكيل الوزارة بنك الدم التخزيني بالمستشفى، بحضور الدكتور محمود فايز، نائب مدير المستشفى، للتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته، كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدا توفير أوجه الرعاية الطبية لهم، ومشددا على الطاقم الطبي والعاملين بضرورة تقديم الرعاية الطبية والنفسية للمرضى وذويهم من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لمواطني وزائري مطروح.

جولات مفاجئة على المنشآت الصحية

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الجولات مستمرة على المنشآت الصحية، وتم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة، والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.