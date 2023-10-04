14 ميدالية تزين مشاركة منتخب مصر في البطولة الأفريقية للرماية

رفع منتخب مصر للرماية حصيلة الفراعنة إلى 14 ميدالية، حتى اليوم الثاني من منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

توج لاعبو منتخب مصر حتى الآن بـ14 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

أضافت فرق المختلط في منافسات بندقية ضغط هواء 10 أمتار، ميداليتين جديدتين اليوم، وحصد الفريق المكون من مجدي حافظ وجنى عبد الله الميدالية الذهبية، فيما جاء الفريق الثاني المكون من محمد حمدي وريماس خليل في المركز الثاني، وجاء ثالثا فريق منتخب الجزائر المكون من عدول كوسيلا وهدي شعبي.

يذكر أن منافسات الفرق مختلط غير مؤهلة إلى أولمبياد باريس، علما بأن مصر حجزت حتى الآن 4 مقاعد في الدورة الأولمبية عن طريق كل من: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.