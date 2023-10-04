ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق مباراة الأهلي وإنبي اليوم قبل نهائي كأس مصر، لمعرفة من هو الفريق المتأهل لنهائي البطولة، حيث يأمل المارد الأحمر فى الصعود ومواصلة الإنجازات، بعد تتويجه بالدوري وكأس مصر والسوبر ودوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

ويسعى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التغلب على إنبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بينما يطمح إنبي في العودة للتويج عبر بوابة كأس مصر التي دائما ما تحمل الكثير من المفآجات.

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلى وإنبي في كأس مصر

ويأتي موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر اليوم الأربعاء في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى بكأس مصر

وتذاع مباراة الأهلي وإنبي في قبل نهائي كأس مصر، عبر قناة أون تايم سبورتس باعتبارها الناقل الحصري لمباريات البطولات المحلية.

والفائز من مباراة اليوم سيلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر 2023.

وحصد الأهلي، البطولة العام الماضي، وتوّج بعدما حقق فوزا مُثيرا على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة.