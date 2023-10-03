تراجع جديد في أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 3-10-2023 بالأسواق

تراجعت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في الأسواق بقيمة وصلت إلى 16 جنيها لكيلو البلطي، بعدما سجلت انخفاضاً في بداية الأسبوع الجاري يقدر بنحو 40 جنيها، وذلك بسبب وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء، وسط توقعات باستمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، حسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 3-10-2023

وأوضحت البوابة أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في الأسواق التي تتراوح ما بين 61 و65 جنيها بالنسبة للسمك البلطي، ويتراوح سعر فليه البلطي ما بين 40 و195 جنيها، كما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 75 و100 جنيه، ويتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيها.

سعر البوري اليوم

ويتراوح سعر أسماك الثعابين اليوم الثلاثاء بين 50 و150 جنيها، وسعر المكرونة السويسي بين 70 و100 جنيه، والجمبري بين 300 و325 جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها، والبربون بين 70 و80 جنيها، وسعر البوري بين 85 و115 جنيها، والسردين بين 35 و70 جنيها.