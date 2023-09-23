أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، استقرار أسعار الأسماك اليوم السبت 23-9-2023 في الأسواق وذلك بعد أن سجلت الأسعار تراجعا منذ عدة أيام يرجع سببه إلى وفرة المعروض في ظل أن هناك توقعات باستمرار حالة الاستقرار حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

أسعار الأسماك اليوم السبت 23-9-2023

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية أنَّ أسعار الأسماك اليوم السبت 23-9-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 68 و72 جنيهًا بالنسبة لسعر السمك البلطي فيما يتراوح سعر فليه البلطي ما بين 40 و195 جنيهًا وقشر البياض ما بين 80 و120 جنيهًا كما يتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيهًا والثعابين ما بين 50 و200 جنيها.

أسعار الأسماك

كما يتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 70 و110 جنيهات،ويتراوح سعر السبيط والكاليماري ما بين 190 و300 جنيه، فيما بتراوح سعر الكابوريا ما بين 40 و200 جنيه، وبالنسبة لسعر السمك الدنيس يتراوح اليوم ما بين 100 و160 جنيها والجمبري ما بين 185 و315 جنيها والبوري ما بين 80 و110 جنيهات.