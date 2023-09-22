أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم.. البلطي يبدأ من 20 جنيها

شهدت أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الجمعة استقرارا ملحوظا في كافة الأسواق ومن بينها سوق العبور، فتراوح كيلو بلطي بين 20 و73 جنيها، وكيلو البوري تراوح بين 65 و110 جنيهات على حسب النوع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أسعار السمك اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر الجاري في سوق العبور وفق المعلن عبر الموقع الرسمي، على هذا النحو:

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو بلطي 1 يتراوح بين 67 لـ73 جنيها.

سعر كيلو بلطي 2 يتراوح بين 56 لـ66 جنيها.

سعر كيلو بلطي أسواني يتراوح بين 20 لـ60 جنيها.

كيلو فلية بلطي يتراوح بين 40 لـ 200 جنيها.

كيلو قشر بياض يتراوح بين 70 لـ100 جنيه.

كيلو بياض املس 1 (بلدي) يتروح بين 60 لـ100 جنيه.

كيلو بياض املس 2 (خليجي ـ بحيره ناصر ـ مزارع) يتراوح بين 30 لـ50 جنيها.

أسعار الجمبري اليوم

كيلو جمبري جامبو يتراوح بين 410 لـ450 جنيها

كيلو جمبري 1 يتراوح بين 320 لـ380 جنيها

كيلو جمبري 2 يتراوح بين 200 لـ300 جنيه

كيلو جمبري 2 مجمد يتراوح بين 100 لـ300 جنيه

كيلو جمبري 3 يتراوح بين 70 لـ190 جنيها

كيلو قراميط - شيلان يتراوح بين 30 لـ50 جنيها

كيلو ثعابين يتراوح بين 50 لـ250 جنيها

كيلو مكرونة سويسي يتراوح بين 65 لـ105 جنيهات

كيلو برانيس إسكندراني يتراوح بين 65 لـ105 جنيهات

كيلو مكرونة مجمدة يتراوح بين 30 لـ40 جنيها

كيلو موسى يتراوح بين 120 لـ220 جنيها.

كيلو سبيط - كاليماري - سابيا يتراوح بين 200 لـ300 جنيه.

كيلو قرش يتراوح بين 30 لـ50 جنيها.

كيلو حدادى يتراوح بين 10 لـ20 جنيها.

كيلو كابوريا يتراوح بين 40 لـ230 جنيها.

كيلو مرجان 1 يتراوح بين 70 لـ80 جنيها.

كيلو مرجان 2 يتراوح بين 45 لـ65 جنيها.

كيلو مرجان مجمد يتراوح بين 20 لـ30 جنيها.

كيلو بربون 1 يتراوح بين 80 لـ90 جنيها.

كيلو بربون 2 يتراوح بين 55 لـ75 جنيها.

كيلو بربون مجمد يتراوح بين 25 لـ35 جنيها.

كيلو دنيس يتراوح بين 100 لـ160 جنيها.

كم سعر كيلو الماكريل اليوم

كيلو ماكريل مجمد يتراوح بين 60 لـ90 جنيها.

كيلو بوري 1 يتراوح بين 80 لـ110 جنيهات.

كيلو بوري 2 يتراوح بين 65 لـ75 جنيها.

كيلو مازليا - كشر يتراوح بين 30 لـ50 جنيها.

كيلو شعور يتراوح بين 30 لـ50 جنيها.

كيلو وقار يتراوح بين 65 لـ135 جنيها.

كيلو قاروص - لوت يتراوح بين 60 لـ140 جنيها.

كيلو سردين مجمد يتراوح بين 35 لـ75 جنيها.