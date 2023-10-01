تراجع أسعار الأسماك اليوم الأحد في الأسواق.. «الجمبري» انخفض 40 جنيها

تسجل أسعار الأسماك اليوم الأحد 1-10-2023 في الأسواق، تراجعًا ملحوظًا يقدر بنحو 44 جنيها بالنسبة للجمبري، ويرجع ذلك إلى وفرة المعروض في الأسواق، وذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك اليوم الأحد 1-10-2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسماك اليوم الأحد 1-10-2023 في الأسواق، التي جاءت على النحو التالي:

- يتراوح سعر السمك البلطي بين 61 و69 جنيها.

- يتراوح سعر فليه البلطي بين 40 و190 جنيها.

- كما يتراوح سعر قشر البياض بين 70 و90 جنيها.

- فيما يتراوح سعر القراميط بين 30 و50 جنيها.

- ويتراوح سعر الثعابين اليوم بين 50 و200 جنيه.

- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 65 و100 جنيه.

- وبالنسبة لسعر السبيط والكاليماري يتراوح بين 195 و230 جنيها.

أسعار الأسماك

- وعن سعر الكابوريا اليوم الأحد تبلغ 230 جنيها.

- البربون بين 55 و75 جنيها.

- الدنيس بين 100 و160 جنيها.

- فيما بتراوح سعر الجمبري بين 200 و300 جنيه.

- بينما يتراوح سعر البوري بين 60 و70 جنيها.

- يتراوح سعر السردين ما بنن 30 و70 جنيها.