محافظ الفيوم يستقبل الرحالة علي عبده في أولى محطات رحلته.. «هيسافر 8 دول بالدراجة»

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الرحالة المصري علي عبده، في مستهل رحلته بالدراجة الكهربائية التي تشمل 8 دول بهدف توعية الشباب بقضية التغيرات المناخية، والتعرف على قصص النجاح والأفكار الإبداعية الجديدة في هذا الشأن، وإلقاء الضوء على المشروعات التنموية العملاقة بمختلف محافظات مصر.

واستعرض علي عبده، خطة وأهداف جولته على الدراجة الكهربائية في عدد من دول العالم العربي تحت عنوان «الرحلة إلى قمة المناخ»، موضحًا أنّ الفكرة بدأت عام 2015 بزيارته لجميع محافظات الجمهورية باستخدام الدراجة الكهربائية، ثم وثقها في العام التالي، وتواصلت رحلاته وأرقامه القياسية التي جرى تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية والتي وصلت إلى 5 أرقام قياسية.

وأعرب عن سعادته بتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي استضافته مصر العام الماضي؛ الأمر الذي شجعه على إطلاق رحلته «الرحلة إلى قمة المناخ COP 28».

الرحلة إلى قمة المناخ COP 28

وأضاف أنّ مبادرة هذا العام «الرحلة إلى قمة المناخ COP 28» تستمر لمدة 100 يوم، وتشمل 8 دول عربية هي الأردن، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وعمان، والإمارات، إضافة إلى مصر، مشيرا إلى أن الرحلة انطلقت من محافظة الفيوم، وتكون محطتها الثانية مطروح، كما تشمل محافظات الإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء.

المشاركة في قضايا التغيرات المناخية

ولفت إلى أنّ الهدف الأول من هذه المبادرة هو تشجيع الشباب على المشاركة بأفكارهم البناءه في الوصول إلى حلول علمية ومبتكرة لقضية التغيرات المناخية، ونقل وتبادل الخبرات، وتوثيق قصص النجاح في مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

جولة مكوكية تشمل 40 مدينة مصرية

من ناحيته أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة الرحالة المصري علي عبده لمحافظة الفيوم كأولى محطات جولته المكوكية التي تشمل 40 مدينة مصرية وعربية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على الاستفادة من الخبرات العلمية، وتشجيع الأفكار البناءه للشباب في مواجهة التغيرات المناخية والتوجه للاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

تحسين جودة حياة المواطن

وأكد المحافظ، أهمية توثيق الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات عملاقة هدفها تحسين جودة حياة المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له، ونقل هذه التجارب إلى شباب مصر ومختلف دول العالم لإلقاء الضوء على ما قامت به الدولة المصرية من جهود لحل المشكلات المزمنة والمتراكمة منذ سنوات طويلة.

التعريف بالإمكانيات السياحية والأثرية

كما استعرض محافظ الفيوم، عددًا من جهود المحافظة في التعريف بالإمكانيات السياحية والأثرية التي تزخر بها، واسضافتها لعدد من المهرجانات الرياضية، وكذا الاستعانة بعدد من المؤثرين والبلوجرز في التعريف بالمقومات السياحية للمحافظة.

ووجّه الأنصاري بضرورة أن تشمل زيارة الرحالة المصري علي عبده عددًا من المناطق المتفردة بالمحافظة مثل محمية وادي الريان، ووادي الحيتان التي تحكي وترصد فصولًا مهمة من التاريخ القديم، وكيفية تحول المنطقة من البحر إلى اليابسة، وكذا زيارة شركة إميسال لاستخراج الأملاح لدورها في تحقيق التوازن البيئي لبحيرة قارون والحفاظ على الحياة المائية بها.

المشروعات الخضراء الذكية

كما وجّه المحافظ بضرورة توفير المعلومات اللازمة عن المشروعات الكبيرة التي يجري تنفيذها بالمحافظة، والمشروعات التي تقدمت بها خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتوضيح كيفية تعامل هذه المشروعات مع قضية التغيرات المناخية بشكل بيئي سليم.

وفي ختام اللقاء، أعرب الأنصاري عن سعادته بتجربة الرحالة المصري علي عبده، متمنيًا له التوفيق وأن يكون مثالًا مشرفًا لمصر وسفيرًا لها في مختلف دول العالم.