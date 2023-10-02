مسيرات حاشدة في الفيوم لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة

نظم آلاف من أهالي محافظة الفيوم، مساء اليوم، مسيرات حاشدة في ميدان السواقي وسط مدينة الفيوم، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسة جديدة، بالتزامن مع انطلاق احتفالية المحافظة باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر.

مسيرات حاشدة في الفيوم

انطلقت المسيرات من أحياء الجامعة والمسلة والحواتم وصولًا إلى ميدان السواقي بوسط المدينة، وردد المواطنون العديد من الهتافات أبرزها «تحيا مصر، وبنحبك يا ريس، أترشح يا ريس، كلنا معاك يا ريس».

مواطنون يطالبون الرئيس بالترشح في الانتخابات

قالت فتحية محمد، في العقد السادس من العمر، إنها حضرت من إحدى قرى مركز شرطة إطسا، لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال طريق الإنجازات التي بدأها قبل سنوات، وأبرزها مبادرة حياة كريمة، مضيفة أن الجميع يحب الرئيس السيسي ويقف خلفه ويدعمه دائمًا وأبدًا، قائلة «لن تفلح محاولات تفرقة المصريين».