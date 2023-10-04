«العاملين بالبناء والأخشاب»: محظوظون بالرئيس السيسي ونطالبه بولاية جديدة

قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إننا محظوظون بالرئيس السيسي ونطالبه بولاية جديدة، موضحا أنه جرى مناشدة الرئيس السيسي كنقابة واتحاد ونقابات عامة للترشح لولاية جديدة خلال المرحلة المقبلة، إيمانا منا بدوره الكبير خلال المرحلة الماضية على مستوى المشروعات والبنية التحتية والعلاقات الدولية.

مشروعات قومية هائلة في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «كنا محظوظين خلال المرحلة الماضية بحجم المشروعات التي تمت في مصر من إنشاءات وبنية تحتية، والتي شارك فيها العمال بشكل كبير جدًا، فقطاع العمالة قاطرة التنمية في أي مجتمع».

وأوضح أن قطاع التشييد يخلق كيانات ومدن واستثمارات جديدة، وتعمل معه قطاعات كثيرة جدًا، قائلا: «إحنا كتنظيم نقابي بيتعامل مع دول كثيرة من خلال النقابات الشقيقة سواء كانت أوروبية أو إفريقية أو عربية نلمس من خلال رؤوية العالم لنا من الخارج الشكل الجيد جدًا والتطور المستمر».