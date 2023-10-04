القوى العاملة بـ«النواب» تشكر الرئيس السيسي على حزم الحماية الاجتماعية

وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة، مؤكدة أنها تخفف العبء عن المواطنين.

حزم الحماية الاجتماعية تدعم المواطن المصري بشكل مباشر

وشكر النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، القيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، مشيرا إلى أنها تدعم المواطن المصري بشكل مباشر، وتؤكد أن الرئيس دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير جميع سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف أن هذه القرارات من شأنها التخفيف من أعباء المعيشة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطن.

الرئيس حريص على دعم المواطن البسيط

وقال رئيس لجنة القوى بمجلس النواب، إن الرئيس حريص على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا؛ إذ جاءت القرارات بزيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 وغيرها.

كما هنأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.