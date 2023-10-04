وظائف مطلوبة في بيت الزكاة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، عن حاجتة لشغل بعض الوظائف الشاغرة لعدد من التخصصات مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين أهمها التفرغ الكامل، وتكون الوظائف بعقد عمل محدد المدة وقابل للتجديد سنويا.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري، وفق الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف بيت الزكاة والصدقات

وتأتي وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يشرف عليه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كما يلي:

1- مدير إدارة الموارد البشرية

يشترط أن تكون مدة الخبرة المطلوبة 15 سنة فأكثر، وأن المؤهل المطلوب مؤهل عالي مناسب.

2- مدير إدارة الشئوون القانونية

مدة الخبرة المطلوبة 15 سنة فأكثر في ذات المجال، وأن يكون خريج ليسانس حقوق

3- مدير إدارة تنمية موارد الأفراد

مدة الخبرة المطلوبة 15 سنة فأكثر في مجال تنمية وتعظيم موارد الأفراد، وأن يكون الشخص حاصل على مؤهل عالي مناسب

4- صيدلي

مدة الخبرة المطلوبة 10 سنوات فأكثر في ذات المجال

الشروط العامة

-أن يكون المتقدم أدي الخدمة العسكرية أو معاف منها.

- أن يكون المتقدم من قاطني محافظتي القاهرة والجيزة.

- أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات / الكليات / الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- متفرغًا تفرغًا تامًّا.

كيفية التقديم على الوظائف

- على الراغبين في التقدم للوظائف المعلن عنها ارسال السيرة الذاتية على هذا اللينك https://baitzakat.org.eg/careers

آخر موعد للتقديم

ويستمر التقديم حتى يوم 10 أكتوبر الجاري، حيث يتم التقدم بالسيرة الذاتية، ثم التواصل مع المرشحين تليفونيا لتحديد موعد المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي بالقاهرة بالأزهر الشريف.