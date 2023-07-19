سفير كوريا الجنوبية يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة: مشروع عملاق

أكد كيم يونج هيون، السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية، مُعرباً عن سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيداً بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالمهندسين المصريين.

زيادة حجم التعاون

كما أشاد كيم يونج هيون، في تقرير صادر عن وزارة النقل، بما يتحقق من نهضة وإنجازات في المجالات كافة في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري، مؤكداً اهتمام الحكومة الكورية الجنوبية بزيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات وبينها قطاع النقل.

بناء 2 سفينة متعددة الأغراض

وخلال اجتماع له بوزارة النقل بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، تم متابعة المشروعات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية، في مجال النقل البحري مثل متابعة آخر المستجدات الخاصة ببناء عدد 2 سفينة متعددة الأغراض «MPC14K» وفقا للعقد الموقع بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري التابعة لوزارة النقل وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية «Dae sun».

توريد 2 سفينة تجارية

وتم استعراض التعاون المستقبلي مع الجانب الكوري الجنوبي لتوريد عدد 2 سفينة تجارية أخرى للمساهمة في أعمال تصدير الحاصلات والخضراوات المصرية للخارج وذلك ضمن الخطة الشاملة للحكومة المصرية لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية للخارج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية.