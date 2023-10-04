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محافظ مطروح: اعتماد المخطط العمراني لمدينتي العلمين والنجيلة

كتب:

محمد بخات
02:46 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
جانب من اعتماد المخطط

جانب من اعتماد المخطط

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المخططين الاستراتيجيين لمدينتي النجيلة والعلمين؛ تمهيدا لاعتمادهما النهائي من المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

اعتماد المخطط العمراني لمدينة النجيلة

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جرى اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة النجيلة وذلك بعد اعتماد الحيز العمراني لها بمساحة 8000 فدان.

وأضاف أنه جرى اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين بعد إضافة 258 فدانا للحيز العمراني.

تحقيق التنمية المستدامة

وأشار محافظ مطروح إلى أن اعتماد المخططات الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين البيئه العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية وتنفيذا للاشتراطات البنائية الجديدة.

مخطط مدينة سيوة

من جانبها، قالت المهندسة أمل عرفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة مطروح، أنه جار العمل حاليا في المخطط الاستراتيجي لمدينة سيوة، ويجرى البدء بتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الحمام بما يهدف إليه من تحقيق استقرار وتنمية مستدامة.

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