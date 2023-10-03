افتتاح أول مدرسة في مدينة العلمين الجديدة.. «من الحضانة للثانوي»

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، افتتاح مدرسة العلمين الجديدة الرسمية التجريبي المتميزة للغات في حي الإسكان المتميز بالمدينة الجديدة، والتي تضم جميع المراحل التعليمية رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي، وجرى تشغيلها في العام الدراسي الجديد لاستقبال مرحلة رياض الأطفال بها.

28 فصلا في مدرسة العلمين الجديدة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، لـ«الوطن»، إن هناك جهودا كبيرة تكللت بفتح المدرسة، ويبلغ عدد الفصول في أول مدرسة بمدينة العلمين الجديدة 28 فصلاً، في المراحل التعليمية من بدايتها وحتى نهايتها.

فتح باب التقديم في مدرسة العلمين الجديدة

وأكد وكيل تعليم مطروح فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال للالتحاق بمدرسة العلمين الجديدة الرسمية التجريبي المتميزة للغات، في مدينة العلمين الجديدة للعام الدراسي 2024/2023، وتقبل التقديم على مستوى المحافظة طبقاً للتوزيع الجغرافي.

التقديم في رياض الأطفال

وأوضح أنه جرى فتح باب التقديم حاليا، على أن يتوجه ولي الأمر للقاء مديرة مدرسة العلمين الجديدة الرسمية أميرة سعد خليل، ويكون مسموح فقط بمرحلة رياض الأطفال للالتحاق بالمدرسة اللغات، ويقوم بتقديم جميع المستندات المطلوبة، طبقاً للقواعد واللوائح المعمول بها.