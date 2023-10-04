إقبال كبير على الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي بالمنوفية  

شهدت مكاتب الشهر العقاري في محافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من المواطنين لتحرير توكيلات ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ إذ حمل المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ورددوا هتافات معاك يا ريس وبنحبك يا ريس.

نصير: الإقبال على الشهر العقاري يدل على وعي المواطنين

وقال همام نصير، أحد أبناء مركز تلا، إن الإقبال على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات دعم الرئيس السيسي يدل على وعي المواطنين وثقتتهم في القيادة السياسية للمرور بمصر إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن الدولة تغيرت بشكل كامل بعد المشروعات والمدن الجديدة والخدمات العامة ومشروعات الطرق والكباري.

وأضاف «نصير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي يجب أن يكمل مسيرة البناء والتنمية التي تعيد مصر إلى دورها الإقليمي والدولي كما كانت، مؤكدا أن جميع أطياف الشعب المصري تقف دعما للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

عبدالرحمن: الرئيس أعطى المرأة حقها بعد سنوات من الإهمال

وقالت مني عبدالرحمن، إن إقبال السيدات على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي تدل على إدراكهن لأهمية المرأة في المجتمع وكيف أعطى الرئيس السيسي لها حقها بعد عقود طويلة من عدم التقدير.