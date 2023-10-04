ماهي إجراءات توقيع الكشف الطبي على المرشحين للرئاسة؟.. آخر موعد 11 أكتوبر

أجرى بعض مرشحي الرئاسة المحتملين الكشف الطبي في عدد من المستشفيات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ من المقرر أن تتلقى الهيئة طلبات الترشح للانتخابات غدا الخميس وحتى 14 أكتوبر.

وتشمل قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفقًا للقرار الصادر من الهيئة الوطنية رقم 9 لسنة 2023 الآتي:

- يتقدم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة بمقرها الكائن بشارع الصحة بالحي السادس - مدينة نصر - القاهرة .

- يكون تقديم الطلب توقيع الكشف الطبي في موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة، لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.

- يلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه مصري لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - غير قابل للاسترداد - مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.

الجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية بها

- تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعلام طالب الكشف الطبي بالجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها، ليختار من بينها الجهة التي سيوجه لها خطاب، بذلك متضمنا الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة وهي:

- مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بشارع كورنيش النيل - شبرا.

- مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

- مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتجرى كل التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة في أحد تلك المستشفيات على نفقة طالب الترشح.

يقدم طالب الفحوصات والتحاليل الطبية في مظروف مغلق موجه من الجهة التي قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة، لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات وإجراء الكشف الطبي عليه في موعد غايته ثمان وأربعون ساعة من تقديمها إليها.

4 لجان طبية توقع الكشف على المرشح الرئاسي المحتمل

- مناظرة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية وتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من خلال أربع لجان، وهي: لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب، لجنة أمراض باطنة وقلب، لجنة الجراحة، ولجنة الرمد.

- إعطاء طالب الترشح النتيجة النهائية، سواء كان لائقا أو غير لائق على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة على ورق مؤمن.

- يحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة، والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات - والتي تكون مغايرة في تشكيلها - لنظر تظلمه في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى يوم الجمعة 13 أكتوبر.

- تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيانا ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنا لتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق ترشحه.