مواعيد الكشف الطبي لطلبة الالتماس في المدن الجامعية بالإسكندرية

حددت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، يومين لإجراء الكشف الطبي على الطلبة القدامى المتقدمين بالتماسات طبية، وذلك للتسهيل عليهم وإنهاء إجراءات القبول في المدن الجامعية تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجاري.

مواعيد الكشف الطبي في المدن الجامعية بالإسكندرية

وبحسب بيان المدن الجامعية في الإسكندرية، تقرر إجراء الكشف الطبي للطلبة والطالبات القدامى المتقدمين بالتماسات طبية على النحو التالي:

- طالبات: الكشف الطبي بعيادة مدينة الشاطبي «طالبات» 8 أكتوبر الجاري.

- طلاب: الكشف الطبي بعيادة مدينة سموحة «طلبة» 9 أكتوبر الجاري.

وأوضحت إدارة المدن الجامعية أنه يبدأ الكشف الطبي اعتبارا من التاسعة صباحا وهي المواعيد المحددة لكلا اليومين.

مصروفات المدن الجامعية بالإسكندرية

وتمثلت المصروفات المطلوبة بالجنيه، والتي تشمل المصروفات الإدارية وإقامة وتغذية لشهر أكتوبر الجاري في التالي:

- طالب له تأمين بالتغذية: 1640

- طالب له تأمين دون تغذية: 1340

- طالب ليس له تأمين بالتغذية: 1390 + 1000 تأمين

- طالب ليس له تأمين دون تغذية: 1090 + 1000 تأمين