أسعار الأرز المصري اليوم 2023.. بكم سعر السائب؟

يتساءل المواطنون عن أسعار الأرز المصري اليوم 2023، وبينها السائب والمعبأ، بالتزامن مع خطة الحكومة للسيطرة على أسعار السلع والمنتجات الغذائبة بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ مؤخرا.

أسعار الأرز المصري اليوم 2023

ووفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزاء المصري، فإنّ سعر الأرز المصري اليوم 2023، السائب سجل 23.78 جنيه / كيلو، والمعبأ بـ30.05 جنيه / كيلو.

سعر الفول اليوم

وبشأن سعر الفول المعبأ فسجل 39.55 جنيه / كيلو، كما سجل سعر الدقيق اليوم 23.03 جنيه / كيلو، والفول الصحيح السائب 40.58 جنيه، فيما سجل سعر القمح الصلب المحلي 10653.95 جنيه، والذرة البيضاء 12631.01 جنيه.

خفض أسعار السلع الأساسية

وأمس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية مؤخرا، موضحا أنّه سبق واجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين كالتموين وغيرها لعرض بعض المطالب، وجرى التنسيق لعقد الاجتماع.

وعُقد اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، قائلا: «سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية».

من جانبه، أشار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا إلى أنّه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، وسيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.