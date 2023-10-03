سعر الأرز في التموين عن شهر أكتوبر 2023.. يصرف بفارق نقاط الخبز

حددت قائمة أسعار السلع التموينية، سعر الأرز في التموين عن شهر أكتوبر 2023، ضمن مقررات السلع المدعمة التي بدأ صرفها لحاملي البطاقات منذ يوم الأحد الماضي ويستمر صرفها حتى نهاية الشهر الجاري.

سعر الأرز في التموين عن شهر أكتوبر 2023

وجاء سعر الأرز في التموين عن شهر أكتوبر 2023، مستقر كما هو عند 12.60 جنيه للكيلو جرام، وذلك لشرائه على بطاقة التموين بفارق نقاط الخبز أو بباقي مبلغ الدعم المخصص للأسرة بعد صرف لها حصة الزيت والسكر، إذ تحدد وزارة التموين حصة السكر بواقع كيس واحد لكل فرد بحد أقصى 6 أكياس سكر، وزجاجة زيت لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل فرد.

وأكّدت وزارة التموين على ثبات سعر الأرز دون تحريك في سعره، فضلًا عن ثبات جميع أسعار قائمة السلع التموينية البالغ عددها 31 سلعة تموينية مدعمة، دون تحريك سعر أي سلعة.

حصة بطاقة التموين من الدعم

وتختلف حصة بطاقة التموين على حسب عدد أفراد البطاقة، إذ يحصل كل فرد مقيد على البطاقة على قيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، فيما يتمّ صرف 25 جنيهًا للأفراد بدءا من الفرد الخامس.