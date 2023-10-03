«الغرف التجارية»: «معندناش نقص في أي سلعة.. وانخفاض سعر الأرز قريبا»

قال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك خلية نحل تعمل لدراسة أسباب ارتفاع أسعار العديد من السلع ومكوناتها، قائلا: «يا ريت المواطن لما يلاقي أي تاجر بيبع بسعر عالي يقاطعه ومايشتريش منه».

وأكد أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»: «هناك كأي قطاع في الدولة قلة تستغل الظروف، ولكن لم نرى نقصا في أي سلعة وغالبية التجار والصناع في مصر شرفاء ولا يستغلون الظروف، وإذا نظرنا إلى بيان رئاسة مجلس الوزراء فإن وفرة المنتجات هي الأساس، فعندما تتوافر السلع بشكل طبيعي تستقر الأسعار بشكل تلقائي وهو ما نسعى إليه دائما وهناك قائمة من السلع التي نستخدمها بشكل يومي، وهي متوفرة بشكل مستمر».

وتابع: «حتى هذه اللحظة ما زلنا نستورد جزءا من السكر ولكن في العام المقبل يزيد الإنتاج من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي منه أما الأرز فما زال عند المزارعين ولم يفرجوا عنه بعد ويبيع المزارع الكمية التي يحتاج أموالها فقط، وجار حاليا شراء حمولات عائمة لدخول كميات من الأرز، وبمجرد دخولها يقوم المزارعون بالإفراج عما لديهم من الأرز».