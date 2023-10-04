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لم يحدث منذ 30 عاما.. استمرار موسم حصاد الأرز حتى نوفمبر المقبل

كتب:

خير الله فؤاد
01:22 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
زراعة الأرز

زراعة الأرز

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن موسم حصاد الأرز الشعير سيمتد لشهر نوفمبر المقبل، نظرا لقيام الآلاف من المزارعين بزراعة أرز سوبر 300، عقب جني محصول «اللب الكاوتش»، في حقول كفر الشيخ، في سابقة لم تحدث أن يمتد موسم الحصاد إلى هذا الشهر منذ 30 عاما، حيث كان يتم حصاد الأرز وانتهاء الموسم خلال الشهر الجاري.

أرز سوبر 300 بكفر الشيخ

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أرز سوبر 300 من الأنواع التي تزرع في منتصف شهور الصيف بعد جني محصول «اللب الكاوتش»، في شهر أغسطس، ليتم شتل الأرز عقب ذلك، حيث يستمر زراعته في الحقل نحو 3 أشهر ليتم حصاده في شهر نوفمبر المقبل.

338 ألف فدان أرز شعير

وأشار أيضا إلى أن كفر الشيخ تنتج 42% من محصول الأرز الشعير على مستوى الجمهورية، وهو ما يجعلها مخزون استراتيجي لإنتاجية هذا المحصول المهم.

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