نائب: ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات انتصار لدعم وحماية المواطن البسيط

قال النائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الترشح لفترة رئاسية جديدة، يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة من خلال استكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل.

وأوضح «الأشموني»، في بيان، أن قرار الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة جاء انتصارا لدعم وحماية المواطن البسيط والفئات الأولى بالرعاية والتي عمل الرئيس عليها منذ اليوم الأول لولايته، ولإرساء دعائم الحماية الاجتماعية كركيزة رئيسية في مسيرته، إضافة إلى تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه الوطن، ومواصلة الإنجازات التي تحققت على يديه، منذ تولي حكم البلاد فى 2014.

أكد عضو مجلس النواب، أن استحقاق 2024 بمثابة تجديد للعهد بين الرئيس السيسي والشعب المصري لاستكمال مسار البناء والتنمية لتكون المصلحة والهوية الوطنية للسير على الطريق الصحيح نحو المستقبل.

أشار إلى أن القيادة السياسية حرصت على تعزيز مسار حقوق الإنسان لأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها الدولة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ودعا النائب أسامة الأشموني، المواطنين داخل مصر وخارجها للنزول والمشاركة في عملية التصويت للانتخابات الرئاسية، للتأكيد على جدية الشعب المصري في اختيار رئيسه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى تشمل أرجاء جميع المحافظات بالجمهورية.