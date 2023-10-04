«الإصلاح والنهضة» يفتح باب التطوع في حملة «مصر تختار الرئيس» لدعم الرئيس السيسي

أعلن حزب الإصلاح والنهضة، اليوم، فتح باب التطوع في حملة «مصر تختار الرئيس»، التي أطلقها منذ أيام، تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في بيان، إن فتح باب التطوع جاء بعد عدة طلبات عبر حسابات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، للاشتراك في الحملة، وهو ما يتماشى مع إعلان رئيس الحزب منذ أيام، ودعوته لمشاركة جموع المصريين لدعم الرئيس لاستكمال مسيرته التنموية.

أهداف الحملة

يذكر أن أمانة العضوية بحزب الإصلاح والنهضة، أعدت خطة تهدف إلى إعداد وتدريب المتطوعين على كيفية إدارة والعمل في الحملات الانتخابية.